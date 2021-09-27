15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu başladı mı? 15 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman kadar yapılacak?

15 bin öğretmen atama takvimi 2021 2022. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağının müjdesinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atamalarına ilişkin bir takvim yayınladı. Buna göre başvurular 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

15 bin öğretmenlik atama takvimi nedir?

MEB 2021 2022 15 bin öğretmen atama takvimini yayınladı. İşte 15 bin öğretmen atam takvimi:

15 bin sözleşmeli öğretmen atama ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması: 27 Eylül - 8 Ekim 2021

15 bin sözleşmeli öğretmen atama adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin İianı: 25 Ekim 2021

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınavların yapılması: 12-27 Kasım 2021

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınav sonuçlarının açıklanması: 27 Aralık 2021

15 bin sözleşmeli öğretmen atama atama tercihlerinin alınması: 21-26 Ocak 2022

15 bin sözleşmeli öğretmen atama atama sonuçlarının açıklanması: 31 Ocak 2022

15 bin sözleşmeli öğretemlik atama puanları nedir?

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Sözleşmeli öğretmenlik ataması alan bazlı taban puanları. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli öğretmenlik ataması alan bazlı taban puanlarının açıklanıp açıklanmadığını da merak ediyor. MEB 2021 15 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması alan bazlı taban puanlarını açıklamadı. Ancak, MEB 2021 Mat sözleşmeli öğretmenlik ataması alan bazlı taban puan ve atama sayısını açıklamıştı. Sözleşmeli öğretmenlik atamasına başvuruda bulunacak adaylara bu taban puanları kılavuz olma özelliğine sahip olacaktır. İşte 2021 Mat sözleşmeli öğretmenlik ataması alan bazlı taban puan ve atama sayısı için linki tıklayın

15 bin öğretmen atama branş ve kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen ataması branş kontenjan dağılımları da yine MEB tarafından açıklandı.

15 bin öğretmen ataması özel eğitim kontenjanları sayısı 1.755

15 bin öğretmen ataması matematik kontenjanları

15 bin öğretmen ataması matematik kontenjan sayısı 733

15 bin öğretmen atama rehberlik kontenjanları

15 bin öğretmen ataması rehberlik kontenjan sayısı 804

15 bin öğretmen atama sosyal bilgiler kontenjanları

15 bin öğretmen ataması sosyal bilgiler kontenjan sayısı 130

15 bin öğretmen atama Türkçe kontenjanları

15 bin öğretmen ataması Türkçe kontenjan sayısı 698

15 bin öğretmen ataması Türk dili ve edebiyatı kontenjanları

15 bin öğretmen ataması Türk dili ve edebiyatı kontenjan sayısı 501





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