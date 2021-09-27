15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu başladı mı? 15 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman kadar yapılacak?
15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu ne zaman yapılacak? 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu ne zaman başlayacak? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ve geçtiğimiz günlerde MEB tarafından da atama takvimi yayınlanan 15 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunmak isteyen binlerce aday tarafından merak ediliyor. MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini yayınladı. Peki öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak? 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte 15 bin öğretmen atama takvimi.
15 bin öğretmen atama takvimi 2021 2022. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağının müjdesinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atamalarına ilişkin bir takvim yayınladı. Buna göre başvurular 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
15 bin öğretmenlik atama takvimi nedir?
MEB 2021 2022 15 bin öğretmen atama takvimini yayınladı. İşte 15 bin öğretmen atam takvimi:
15 bin sözleşmeli öğretmen atama ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması: 27 Eylül - 8 Ekim 2021
15 bin sözleşmeli öğretmen atama adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin İianı: 25 Ekim 2021
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınavların yapılması: 12-27 Kasım 2021
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınav sonuçlarının açıklanması: 27 Aralık 2021
15 bin sözleşmeli öğretmen atama atama tercihlerinin alınması: 21-26 Ocak 2022
15 bin sözleşmeli öğretmen atama atama sonuçlarının açıklanması: 31 Ocak 2022
15 bin sözleşmeli öğretemlik atama puanları nedir?
Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Sözleşmeli öğretmenlik ataması alan bazlı taban puanları. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli öğretmenlik ataması alan bazlı taban puanlarının açıklanıp açıklanmadığını da merak ediyor. MEB 2021 15 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması alan bazlı taban puanlarını açıklamadı. Ancak, MEB 2021 Mat sözleşmeli öğretmenlik ataması alan bazlı taban puan ve atama sayısını açıklamıştı. Sözleşmeli öğretmenlik atamasına başvuruda bulunacak adaylara bu taban puanları kılavuz olma özelliğine sahip olacaktır. İşte 2021 Mat sözleşmeli öğretmenlik ataması alan bazlı taban puan ve atama sayısı için linki tıklayın
Eğitim
Sözleşmeli öğretmenlik ataması alan bazlı taban puanları! 15 bin öğretmenlik atama taban puanları
15 bin öğretmen atama branş ve kontenjan dağılımı
15 bin öğretmen ataması branş kontenjan dağılımları da yine MEB tarafından açıklandı.
15 bin öğretmen ataması özel eğitim kontenjanları sayısı 1.755
15 bin öğretmen ataması matematik kontenjanları
15 bin öğretmen ataması matematik kontenjan sayısı 733
15 bin öğretmen atama rehberlik kontenjanları
15 bin öğretmen ataması rehberlik kontenjan sayısı 804
15 bin öğretmen atama sosyal bilgiler kontenjanları
15 bin öğretmen ataması sosyal bilgiler kontenjan sayısı 130
15 bin öğretmen atama Türkçe kontenjanları
15 bin öğretmen ataması Türkçe kontenjan sayısı 698
15 bin öğretmen ataması Türk dili ve edebiyatı kontenjanları
15 bin öğretmen ataması Türk dili ve edebiyatı kontenjan sayısı 501
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