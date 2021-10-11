Merakla beklenen öğretmen atama konusunda kısa bir süre önce heyecan başladı. Adaylar 27 Eylül’de başvuru yapmaya başladı. Başvurularını tamamlayanlar ise sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor.

15 bin öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman yapılacak?

Uzun zamandır merakla beklenen 15 bin öğretmen atamasına ilişkin açıklamalar kısa bir süre önce yapıldı. Öğretmenler başvuru işlemlerini ise 27 Eylül’de yapmaya başladı. Halen başvuru yapmayanlar ise başvuru işleminin ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu. Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Başvuru işlemleri 8 Ekim Cuma günü sona erdi. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

15 bin öğretmen ataması başvuruları 'ilkatama.meb.gov.tr' web sitesi üzerinden yapılıyor. Başvuru işlemleri için sisteme e devlet şifresiyle giriş yapılabiliyor.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.