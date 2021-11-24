15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin sözlü sınav sonuç sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, 15 bin öğretmen ataması ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapıdı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edildi.

15 bin öğretmen atama sözlü sınavı ne zaman sona erecek?

15 bin öğretmen atama sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek.

15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

15 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak?

15 bin öğretmen ataması için öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Bunun yanısıra milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.