  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 149 kaçak yakalandı
Yerel

149 kaçak yakalandı

Kırklareli’nde 149 kaçak göçmen yakalandı, 10 organizatör gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 14:05:00 - 2022-10-03 14:06:39
149 kaçak yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde 24 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetlerinde İstanbul’dan getirilerek Bulgaristan ülkesi üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 149 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 organizatör gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 9 araca ise el konuldu.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23