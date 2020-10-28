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Gündem 1451 personel katılıyor! Büyük operasyon başladı
Gündem

1451 personel katılıyor! Büyük operasyon başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman ve Diyarbakır'da "Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı. Operasyona 1451 personel katılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:22:00 -
1451 personel katılıyor! Büyük operasyon başladı

Bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Batman ve Diyarbakır illerinde “Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı.

1451 personel katılıyor

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 451 personel ve 89 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonlarda 137 terörist öldürüldü

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 137 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 74 işbirlikçi yakalanırken, 234 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Yorumlar

ali

137 ERMENİ YABAN DOMUZU GEBERTİLDİ RABBİM SAYILARINI BOL BOL ARTTIRSIN AMİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİN
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