144 katlı binanın yıkım anı böyle görüntülendi
BAE'nin başkenti Abu Dabi’de bulunan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni patlayıcılarla kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bulunan toplamda 4 bloktan oluşan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla kontrollü şekilde yıkıldı.
Tamamen yıkıldı
18 bin sondaj deliğine yerleştirilen patlayıcıların aktif hale getirilmesiyle gökdelenin 10 saniyede tamamen yıkıldığı görüldü. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.