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Dünya 144 katlı binanın yıkım anı böyle görüntülendi
Dünya

144 katlı binanın yıkım anı böyle görüntülendi

BAE'nin başkenti Abu Dabi’de bulunan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni patlayıcılarla kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 17:28:00 -
144 katlı binanın yıkım anı böyle görüntülendi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bulunan toplamda 4 bloktan oluşan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla kontrollü şekilde yıkıldı.

Tamamen yıkıldı

18 bin sondaj deliğine yerleştirilen patlayıcıların aktif hale getirilmesiyle gökdelenin 10 saniyede tamamen yıkıldığı görüldü. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

 

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Yorumlar

meşe

NASIL OLSA PETROL PARASI VAR YAPSINLAR YIKSINLAR PETROL BİTERSE MAGARADA BULAMAZLAR .
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Neden yıktıklarını yazmazsan ne anlamı var  
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