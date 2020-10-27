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Spor 1400 öğrencinin öğle yemeği Mesut Özil'den
Spor

1400 öğrencinin öğle yemeği Mesut Özil'den

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:19:21 -
1400 öğrencinin öğle yemeği Mesut Özil'den

İSTANBUL (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da bin 400 çocuğa öğle yemeği yardımı yapan Türk asıllı Alman futbolcu, örnek bir davranışa imza attı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, Londra'nın kuzeyindeki 11 okulda öğrenim gören bin 400 ögrencinin öğle yemeği masrafını üstleniyor.

Haberde, yıldız futbolcunun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana öğrencilere yemek yardımı yaptığı kaydedildi.

İngiltere'de öğrencilere sağlanan "ücretsiz yemek kuponu" tartışmaları uzun süredir devam ediyor.

İngiliz hükümeti 6 haftalık yaz tatili döneminde kupon uygulamasının kaldırılacağını açıklamış, ancak haziran ayında Manchester United forması giyen Marcus Rashford'un geniş destek gören girişimlerinin ardından hükümet geri adım atmıştı.

İngiltere'de ücretsiz yemek sistemine kayıtlı yaklaşık 1,3 milyon çocuk bulunuyor. Salgın nedeniyle okulların kapalı olması halinde sisteme kayıtlı çocukların ailelerine süpermarketlerde kullanmaları için gıda kuponu veriliyor.

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