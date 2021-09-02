140 puanla alan bölümler 2021 | 140 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2021?

2021 YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler çerçevesinde, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilmekte. Peki 140 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2021? 140 puanla alan bölümler 2021 hangileri? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar? İşte detaylar.

Üniversite kayıtları başladı mı 2021?

2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 29021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 06 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

YKS ek tercihler kaç kez yapılacak?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS yerleştirme sonuçlarına göre iki ek yerleştirme yapılacağını açıkladı. Aygün “1’inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi. Peki YKS 140 puanla hangi bölüm tercih edilecek belli mi, YKS ek tercih ücreti ne kadar?

140 olan adaylar hangi bölümleri tercih edecek 2021?

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada uygulanabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 senelik ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 senelik lisans programlarını tercih edebilecek. Merkezi yerleştirmenin sonrasında boş kalan kontenjanlar amacıyla TYT ve AYT/YDT amacıyla genel 150/180 baraj puanı temel alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı temel alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle alakalı tercih ve netice tarihleri ÖSYM doğrultusundan ilan edilecek.

Üniversite 2021 ek tercihler ne zaman 2021?

Üniversite ek yerleştirme ne zaan başlayacak? Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre oluşturulan genel yerleştirme sonucunda boş kalan ya da kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM doğrultusundan merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Kimler YKS ek yerleştirme başvurusu yapacak?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme amacıyla başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en ufak puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir.

2021 YKS ek yerleştirme tercih başvuru ücreti ne kadar?

Kesin kayıt sonucunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme amacıyla tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme amacıyla yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır. 2021 YKS yerleştirme taban puanları için tıklayın