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Spor 140 milyon TL, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı
Spor

140 milyon TL, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı

Galatasaray, maaşları toplamda 140 milyon TL eden Feghouli, Belhanda, Ryan Babel, Diagne, Arda Turan ve Emre Akbaba'dan 2 gol ve 2 asistlik katkı alabildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 19:04:00 -
140 milyon TL, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı

Galatasaray'da Falcao dışındaki hücumcular takıma beklenen katkıyı sağlayamadı.

Kolombiyalı golcü bu sezon ligde 5 gol, 2 asistlik bir performans sergilerken Belhanda, Feghouli, Diagne, Ryan Babel, Arda Turan ve Emre Akbaba vasatın üzerine çıkamadı.

Falcao dışındaki 6 futbolcu yılda toplam 140 milyon TL alırken 2 gol, 2 asistlik bir performans sergileyerek beklenenin çok altında kaldı.

Bu oyuncular arasında en iyi görüntüyü ise Babel verdi. Hollandalı futbolcu 1 gol, 2 asist yaptı. Belhanda ise bu süreçte 1 gol kaydetti. Diğer oyuncular ise gol ve asist üretmeyi başaramadı.

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