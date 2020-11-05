140 milyon TL, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı

Galatasaray'da Falcao dışındaki hücumcular takıma beklenen katkıyı sağlayamadı.

Kolombiyalı golcü bu sezon ligde 5 gol, 2 asistlik bir performans sergilerken Belhanda, Feghouli, Diagne, Ryan Babel, Arda Turan ve Emre Akbaba vasatın üzerine çıkamadı.

Falcao dışındaki 6 futbolcu yılda toplam 140 milyon TL alırken 2 gol, 2 asistlik bir performans sergileyerek beklenenin çok altında kaldı.

Bu oyuncular arasında en iyi görüntüyü ise Babel verdi. Hollandalı futbolcu 1 gol, 2 asist yaptı. Belhanda ise bu süreçte 1 gol kaydetti. Diğer oyuncular ise gol ve asist üretmeyi başaramadı.