14 yıldır aranıyordu! Kimlik kontrolünde yakalandı Nevşehir'de, eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle 30 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 14 yıldır aranan hükümlü şahıs, şehir merkezinde yapılan kimlik kontrolünde yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik şehir merkezinde uygulama yaptı. Kimlik kontrolü sırasında kaçan bir şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu Gazhane Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, 2005 yılında cezaevinden çıktıktan sonra eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında açılan davada 30 yıl hapis cezasına mahkum edilen firari Savaş Yağar (44) olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yağar, cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.