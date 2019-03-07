14. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ilk fuar olan 14. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Kayseri Organize Sanayi Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenin açılışında konuşan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Kayseri OSB’yi çekim merkezi haline getirdiklerini ifade ederek; "Günümüzde tüm sektörlerde yaşanan gelişmeler ve pazarda meydana gelen yeni oluşumlar, rekabetin yoğun bir şekilde yaşadığı ortam doğurmuştur. Bugün artık sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek başarı elde etmek için yeterli değildir. Fuarlar üreticilerle müşterileri buluşturan önemli bir köprüdür. Günümüzde, doğru yerde, doğru zamanda ve doğru bir organizasyonla, katılımcılarla iletişim kurabilmek çok önemlidir. Bir fuarda yer almak, belirli hedef kitleye reklam vermek ve marka bilinci oluşturmak için harika bir yoldur. Hepinizin bildiği üzere, başta sanayicilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine Fuar projesine karar verdik. 15. genel kurulumuzda aldığımız onayla, 2017 Nisan ayı başında temelini attık. Allah’a hamt olsun 22 ayda bitirdik. Görüldüğü üzere Kayseri OSB’yi cazibe ve çekim merkezi haline hep birlikte getirdik. Yine görüldüğü üzere hem konuşuyoruz, hem de projelerimizi konuşturuyoruz. Zaten bu projeler kendini anlatıyor" ifadelerini kullandı.

Fuar alanı hakkında bilgiler veren Başkan Nursaçan; "Fuarın, birinci etabı olan 18 bin metrekarelik kısmı bir kaç gün sonra hizmete girecektir. İkinci etap 12 bin metrekarenin temeli atılmış olup, 2020 yılında tamamlanmasıyla 30 bin metrekareye ulaşacaktır. Tüm etaplarının tamamlanmasıyla toplamda 60 bin metrekarelik kapalı alanıyla, şehrimizin ve sanayicimizin hizmetinde olacaktır. Fuarlar diyalog ve görüş alışverişinde bulunmak için bir fırsattır. Günümüz iş dünyasının yeni vizyonu, ’Rekabet etme gücüne ne kadar sahipsen, teknolojiyi, trendleri ve talepleri ne kadar hızlı yakalayabilirsen, o kadar başarılısındır’ şeklindedir. Bu çerçevede;

Kayseri OSB tarafından planlanan fuar ve kongre merkezi yatırımı, OSB’nin sanayicilere, ilimize ve çevre illere destek ve hizmet misyonuna uygun nitelikte hizmet altyapısı sunacaktır. Bu önemli projenin, hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum. Fuarın, işletilmesi konusunda sektörün lideri konumda TÜYAP ile anlaşma sağlanmıştır. Şehrimiz ticareti bu sayede büyük bir canlılık kazanacaktır. Yılda yaklaşık olarak 2 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapacaktır. Fuar projemizin yanı sıra, Türkiye’nin 55 MWp ile en büyük güneş enerji santrali, bin 500 öğrenci ile Özel Teknik Kolej, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, Endüstriyel Tasarım Merkezi, Modern Ve Tam Donanımlı İtfaiye binası gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Allah bütün bu hayırlı hizmetlerin devamını nasip etsin. Hep birlikte Kayseri OSB’yi işin, liyakatin, kalkınmanın ve gelişmenin adresi haline getireceğiz inşallah" dedi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Müdürü Özkan Kayacan ise yaptığı konuşmada Kayseri’deki birlik ve beraberliği tüm Türkiye’ye yayarak tarım sektörünü geliştirmek istediklerini kaydederek; "Buradaki hedef bir birliktelikti. Bu birlikte de Kayseri’nin birçok ile göre çok daha farklı olduğunu görüyoruz. Özellikle valisinden belediye başkanın, kaymakamlıktan sivil toplum örgütü liderine kadar herkes bu şehirde elini taşın altına koymaktadır. Bunu Ankara’ya gittiğimizde çok daha net gördük. Çünkü başarılar tesadüf değil, Kayseri bu sıkıntıyı çözdü çok şükür. Bugün de bu birliktelik hamt olsun tarım sektörüne umutla bakmamızı sağlıyor. Kayseri ölçeğinde baktığımızda sanayi, ticaret, turizmin yanında bir de tarım sektörü var. Bu sektör inşallah önümüzdeki süreçte sanayi ile birleştiği zaman, tarım dayalı sanayimiz büyümesiyle birlikle bizim gerçekten üreticimiz daha fazla para kazanacak. Ankara’da yeni görevimizi aldığımızda, önümüzde konan tabloya baktığımızda birçok konuda yerli ve milli çalışmalar yapmamız kanaati oluştu. Gerek Kayseri’de başlattığımız projeler, gerekse tüm Türkiye’deki birçok projeye start verildi. Önümüzdeki süreçte başta tohum olmak üzere birçok projeye hamt olsun çok kısa sürede imza attık ve startını verdik. Allah’ın izniyle Kayseri’de gördüğümüz bu birlik ve beraberliği inşallah tüm Türkiye’ye yaymak için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de yaptığı konuşmada belediye olarak il merkezi ve ilçelerde tarım sektörünü destekleyen projeleri hakkında bilgiler verdi. Vali Şehmus Günaydın da, tarımsal faaliyetlerin ülke ve millet için son derece önemli olduğunu kaydederek; "Çünkü, istihdamın yükünü çok önemli bir şekilde taşıyan bir sektör. Tarımsal sektörün gelişmesi hem istihdama hem ihracata hem de kalkınmamıza çok önemli katkılar sağlıyor. Dünyanın hemen hemen her ülkesine satacağımız ürünlerimiz var. Bu tür fuarlarla tarımsal üretimin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve verimin artırılması yönünde son teknolojik ürünler çiftçilerimize tanıtılıyor. Bunun da sonucunda üretimimiz artıyor. Bu nedenle bu fuarların düzenlenmesi çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Güven tarafından yapılan dua ile birlikte protokol üyeleri fuarın açılışını yaptı. Açılışı yapılan fuara bin 900 yerli ve yabancı marka katılacağı belirtilirken fuar 7-10 Mart tarihleri arasında açık kalacak.