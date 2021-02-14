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Sağlık 14 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık

14 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığıncaa 14 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 20:05:00 - 2021-02-14 20:08:17
14 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1230 oldu, 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.

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