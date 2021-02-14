14 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığıncaa 14 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1230 oldu, 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.