14 saat dayanan 24 saat de dayanır! Çifte bayram yapma şansınız var

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, zararı bilimsel kanıtlarla ispatlı tütün gibi bağımlılıklardan uzak durmak için ramazanın fırsat olduğunu belirterek, "Sigara içenler dilerlerse bayrama sigarasız olarak ulaşabilirler. Hastalarımdan ve çevremden 2-3 paket sigara içen art arda sigara söndürmeden içen kullanıcılar bile eğer oruç tutuyorlarsa ramazan ayı gelince saatlerce sigarasız kalabiliyorlar; sigarayı unutuyor hiç aramıyorlar ama çoğu iftarla birlikte içmeye başlıyor. Çünkü kendini şartlandırıyor. Aslında psikolojik bağımlılığın en önemli tarafı bu" diye konuştu.

'Çifte bayram olur'

Sigara içenlerin ramazanı avantaja çevirerek çifte bayram yapabileceğini aktaran Prof. Dr. Özlü, "Sigara içen, içtiği sigaradan mutlu olmayan, sigaranın kendisine zarar verdiğini düşünen, bundan kurtulmak isteyen sigara içicilerine seslenmek istiyorum. Ramazan ayını bir fırsat olarak kabul edin. Ramazanda kendinizi '14 saat değil, 24 saat, hatta bundan sonra sigara içmeyeceğim, bayrama sigarasız olarak ulaşacağım' diyerek şartlandırın. Bunu yapabilirsiniz. Sigara bırakmak için polikliniklerimiz var. Nikotin almadığınız, sigara içmediğinizde bir kesilme belirtisi, bir eksiklik hissediliyorsa onunla ilgili tedaviler yapılıyor. Nikotin yerine koyma tedavileri var. İstenirse biz de yardımcı oluruz. Sigara içenler ramazan ayını avantaja çevirip, çifte bayram yapabilirler. Hem Ramazan Bayramı, hem de sigaradan kurtulma bayramı yapabilirler" dedi.

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