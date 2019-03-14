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14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü 14 Mart Tıp Bayramı kutlama etkinlikleri dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

14 Mart 2019 Perşembe 11:05
14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü 14 Mart Tıp Bayramı kutlama etkinlikleri dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Balıkesir İl Sağlık Müdür Vekili Mehmet Suluoğlu düzenlenen törende yaptığı konuşmada hekimlerin ve sağlık çalışanlarının insanları yaşatmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevlerinin başında olduğunu söyledi.


İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mehmet Suluoğlu törende yaptığı konuşmada 14 Mart 1919 yılında tıbbiyeli öğrencilerin ülkenin bağımsızlığı için yaptıkları mücadelenin milli bir savunma hareketi olarak tarihe geçtiğini ifade etti. Suluoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı tarihine de değinerek, “Bu milletin hekimleri, bu milletin yeniden dirilişi için o gün nasıl kenetlendiler ise bizler de bugün büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda ülkemize ve milletimize her zamankinden daha çok bağlı, her zamankinden daha çok kararlıyız. Unutulmamalıdır ki; biz hekimler ve sağlık çalışanları insan hayatının kıymetini en iyi bilen insanlarımız. Bir canı kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olarak bizler. Milletimiz uğruna zaman ve koşul mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışmakta, zor ve meşakkatli bir görevi icra etmekteyiz. Hep birlikte önünde hazır bulunduğumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtının önünde milletimize vereceğimiz sözümüz o dur ki; bizler insanımızı yaşatmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevlerimizin başında olmaya hep devam edeceğiz ve son olarak bu uğurda insanlığın hizmetkarı olacağız” diye konuştu.


Mehmet Suluoğlu konuşmasının sonunda Ankara’daki kutlamalara katılan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop’un 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla meslektaşlarına yönelik mesajını okudu. Törene İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli başkan yardımcıları, Balıkesir’deki hastanelerin yöneticileri, hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:05
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