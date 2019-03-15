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14 Mart Tıp Bayramı etkinliği

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesindeki Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle devlet hastanesini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarına çiçek hediye ettiler.

15 Mart 2019 Cuma 09:29
14 Mart Tıp Bayramı etkinliği

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesindeki Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle devlet hastanesini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarına çiçek hediye ettiler.


Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Zekeriya Hannarici ile makamında bir araya geldiler. Başhekim Hannarici ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan öğrenciler, doktorlara ve sağlık çalışanlarına çiçek takdim ettiler.


Hastane Başhekimi Hannarici, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencileri ve öğretmenlerine bu özel günde bizi unutmadıkları için teşekkür ederiz. Ben kendimde bir fen lisesi mezunu olarak öğrenci kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Öğrenci arkadaşlarımızın içinden de doktor, hemşire ve sağlık çalışanları çıkacaktır. Geleceğin sağlıkçılarına bizi bu özel günümüzde unutmadıkları için teşekkür ederim. Bu vesileyle hastaların sağlığına kavuşması için meşakkatli görevleri üstlenen başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarım" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:29
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