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Yerel 14 kişinin yakalandığı operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

14 kişinin yakalandığı operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken aralarında örgüt lideri ve yöneticisinde bulunduğu 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 14:43:00 -
14 kişinin yakalandığı operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak, uyuşturucu uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. 20 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucu ikametlerde yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 14 adet şarjör, 50 adet fişek, 2 adet tabanca sürgüsü, 2 adet tabanca gövdesi, 2 adet silah kabzesi, 1 adet kelepçe, 2 adet pompalı tüfek, 11 adet kartuş, 6 adet kılıç, 13,45 gram eroin, 34,36 gram metamfetamin, 3,43 gram sentetik cannabinoid, 1,30 gram kokain, 2,3 gram esrar, 6 adet captagon uyuşturucu madde ile uyuşturucu gelirinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin TL ele geçirildi.

Ekipler, operasyon sonucu aralarında örgüt lideri ve yöneticisinde bulunduğu 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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