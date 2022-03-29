'14 kişi kuyulara atıldı, sesler geliyor' ihbarı o şehri karıştırdı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde '2 kuyuya 14 insanın atılarak üzerine toprak örttüklerini' iddia eden şahıs, ekipleri harekete geçirdi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde '2 kuyuya 14 insanın atılarak üzerine toprak örttüklerini' iddia eden şahıs, ekipleri harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi 412. Sokak üzerinde meydana geldi.
Olayda, Orhan M. 112'yi arayarak sokak üzerinde bulunan kuyulara 14 kişinin atıldığını ihbar etti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa süre içerisinde bölgeye giden ekipler, şahsı dinledikten sonra kuyularda inceleme yaptı.
Kuyuların yanı yaklaşan şahıs kulaklarını kapattı.
Şahıs 'içerinden sesler geliyor, duymuyor musunuz' diyerek ortalığı birbirine katan şahıs, ekipleri hayrete düşürdü.
'Namussuzum burada var" diyen şahsın sözlerinin ardından ekipler harekete geçti.
İtfaiye ekipleri de kuyuya inerek, inceleme yaptı.
Yapılan incelemede kuyularda olumsuz bir duruma rastlanmadı.
Orhan M. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.