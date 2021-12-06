  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 14 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

14 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltı kararı çıkarılan 47 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 10:21:00 -
14 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevde bulunan 5 astsubay, 15 subay ile ihraç edilen 1 eski askeri personelin ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 14 farklı ilde, 47 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye sadece 13 yıl önce böyle bir ülkeydi!
Gündem

Türkiye sadece 13 yıl önce böyle bir ülkeydi!

28 Şubat darbesinde Müslümanlara uygulanan zulümden AK Parti iktidarı ile kurtulan Türkiye'de, yalnızca 13 yıl önce, Müslüman kadınlar başör..
Taliban liderinin kazanacağı ücret belli oldu
Dünya

Taliban liderinin kazanacağı ücret belli oldu

Afganistan'ın başına geçen Taliban yönetiminin lideri olan Molla Hibetullah Ahundzade'nin alacağı ücret belli oldu.
Sakarya Gaz Sahası’ndan müthiş haber! İlk etap günlük üretim rakamı 10 milyon metreküp
Ekonomi

Sakarya Gaz Sahası’ndan müthiş haber! İlk etap günlük üretim rakamı 10 milyon metreküp

Karadeniz’de keşfedilen ‘Sakarya Gaz Sahası’nda yaklaşık 40 üretim kuyusu açılacak. İlk 10 kuyu ile birlikte evlere gaz gelecek. İlk fazda h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay