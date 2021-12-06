14 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltı kararı çıkarılan 47 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevde bulunan 5 astsubay, 15 subay ile ihraç edilen 1 eski askeri personelin ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edildi.
İstanbul merkezli 14 farklı ilde, 47 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı.