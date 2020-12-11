Hangi şehirlerde 14 gün sokağa çıkma yasağı olur? | Tüm dünya koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veriyor. Salgının noktalanmasında aşılama çalışmalarının son derece önemli olacağı uzmanlarca belirtiliyor. Toplumun tamamının aşılanması içinse zamana ihtiyaç var. Kış mevsimiyle birlikte vakaların artması sebebiyle bazı şehirlerde iki haftalık tam kapanma olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 14 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

14 günlük sokağa çıkma yasağı mı var? Sokağa çıkma yasağı 14 gün mü olacak?

Pek çok ülke vaka sayılarının önünü alamayınca 14 günlük tam kapanmaya gitti. Aynı durumun Türkiye’de olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, önemli açıklamalarda bulundu.

Aydın, “Şu an uygulanmakta olan tedbirleri tam kapanma öncesi yapılan son hamle olarak düşünebiliriz. Bu hamlelerle başarı sağlayamazsak başka ülkelerde olduğu gibi 14 günlük tam kapanma yaşayabiliriz” dedi.

Sürü bağışıklığı olur mu?

Aralık ayının ikinci yarısında başta İstanbul olmak üzere toplumsal bağışıklığın (devreye girmesini beklediğini söyleyen Aydın, "Bu, toplumun neredeyse yarıya yakınının virüsle karşılaşmış veya virüs ile infekte olacağı için yayılım hızının belirli kentlerde azalmaya başlayacağı anlamına geliyor. Kısıtlama kuralları, toplumsal bağışıklık ve aşı ile bağışıklıkla beraber ocak ayından itibaren başta İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İzmir illerinde salgın hızının duraklayıp aşağıya doğru bir inişe geçeceğini öngörüyorum” diye konuştu.