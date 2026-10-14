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İSLAM 14 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

14 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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14 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (14 Ekim 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(١١٢) اَلتَّٓائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّٓائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْاٰمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنٖينَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(112) O tövbekârlar, ibadet edenler, hamdedenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah’ın sınırlarını gözetenler; müjdele o müminleri!

(Tevbe Suresi, 9/112)         (Meâl KayHayrın karşılığınak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

“Dünyada yolcu gibi yaşayanlar” şeklinde tercüme ettiğimiz “es-sâihûn” kelimesinin sözlük anlamı “seyahat edenler”dir. Birçok sahâbî, Hz. Peygamber’in “Ümmetimin seyahati oruçtur” meâlindeki bir hadisine dayanarak âyetteki bu kelimeyi “oruç tutanlar” şeklinde yorumlamışlardır (Taberî, XI, 28). Seyahat ve oruç arasındaki benzerlik daha çok şu şekilde açıklanmıştır: Her ikisinde kişi birtakım zorluklara ve mahrumiyetlere katlanır; seyahatte kişi görmediği, bilmediği yerleri ve durumları görüp gözlemleyebilir, oruç tutan mümin de ruhen yücelerek melekût âleminin birtakım özel hallerine muttali olabilir.

Bazı ilk dönem müfessirleri bir başka hadise dayanarak aynı kelimeyi, “cihad edenler” biçiminde açıklamışlardır. Kelimeyi sözlük anlamına göre yorumlayanlar, “yer yüzünde seyahat edenler”, “Mekke’den Medine’ye göç edenler”, “ilim öğrenmek için yolculuğa çıkanlar”, “Allah’ın birlik ve kudretini gösteren delilleri gözlemlemek ve onlardan sonuçlar çıkarmak için yollara düşenler” gibi açıklamalar yapmışlardır (İbn Atıyye, III, 89; Elmalılı, IV, 2625;

Kur’an’ın dersler çıkarma amacıyla yeryüzünde gezip dolaşmayı özendirmesi hakkında bk. Âl-i İmrân 3/137). Tercümemize esas olan düşünceyi de şöyle özetlemek mümkündür: Bu dünyanın fâni olduğunu unutmayanlar, ömür sermayelerini olabildiğince ebedî mutluluğa yatıranlar, dünya hayatlarını hep bir yolcunun şuuru içinde yaşarlar; bu ebediyet yolcuları, kelimenin yorumunda zikredilen güzel davranışlar içinde bulunurlar.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 64-65 

 

KUDSİ HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

“Sakın sizden kimse kararsız olup da: ‘Ben insanlarla beraberim, eğer insnalar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım, kötülük yaparsa ben de kötülük yaparım.’ demesin.

Aksine, nefsinizi sabit tutun, halk iyilik yaptı mı siz de iyilik yapın, kötülük yaparsa zulme yer vermeyin.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 63

 

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Gönül Gözü: Hayatı Tam Anlamıyla Yaşayabilme Sanatı İnsanoğlu, var olduğu günden beri dünyayı anlamlandırma çabası içindedir. Bu çaba genellikle beş duyu organımızla, en çok da başımızdaki iki gözle sınırlı kalır. Gördüklerimizi tartar, ölçer ve mantıksal bir kalıba oturturuz. Ancak hayat, sadece fiziksel olarak algılanabilen nesnelerden, maddeden ve görünenden ibaret değildir. Yaşamın ardındaki derin manayı, sevginin saf halini ve varoluşun gizemini kavrayabilmek için başka bir bakış açısına ihtiyaç duyarız. İşte bu noktada devreye, kadim bilgeliklerin ve tasavvufun "basiret" ya da "gönül gözü" dediği o içsel pencere girer. Gönül gözüyle bakılmayan bir hayat; eksik yaşanmış, sadece yüzeyde kalmış ve derinliğini yitirmiş bir hayattır. Fiziksel göz, nesnelerin dış kabuğunu görür. Bir insanın yüzündeki çizgileri, bir çiçeğin rengini, bir şehrin binalarını algılar. Gönül gözü ise o çizgilerin ardındaki yaşanmışlığı, çiçeğin içindeki yaşam mucizesini ve o şehrin ruhunu hisseder. Sadece mantık ve fiziksel algıyla hareket eden bir insan, dünyayı siyah beyaz bir film gibi izler. Oysa hayatın asıl renkleri, detaylarda ve duygu geçişlerinde saklıdır. Bir insanı sadece dış görünüşü veya statüsüyle değerlendirmek, onun içindeki cevheri ıskalamaktır. Gönül gözü, maskelerin ardındaki gerçeği, kelimelerin arkasındaki sessiz çığlığı ve samimiyeti sezer. Hayatı eksik yaşamamak, her anın ve her canlının hakkını vererek var olabilmek demektir. Gönül gözü, insana salt bir akıl yürütmenin ötesinde, derin bir empati yeteneği kazandırır. Bu gözle bakan biri, bir sokak hayvanının üşümesini sadece "doğal bir durum" olarak görmez, onun acısını kendi varlığında hisseder. Bir dostun "iyiyim" deyişindeki saklı hüznü sadece bu gözle fark edebiliriz. Maddiyatın ve hızın esiri olmuş modern dünyada, kalbin rehberliğini reddetmek, ruhu bir çöle çevirir. İnsan, gönül gözünü kapattığında bencil bir canlıya dönüşür; çünkü sevgi, şefkat ve adalet gibi yüce duygular rasyonel hesaplarla değil, ancak kalbin derinliklerinde filizlenir. Sanatın, felsefenin ve kalıcı olan her eserin temelinde de bu içsel bakış yatar. Dünyanın en büyük şairleri, ressamları veya düşünürleri dünyayı sadece gözleriyle izleselerdi, yüzyıllar sonrasına ulaşan o ölümsüz eserleri bırakamazlardı. Onlar, herkesin baktığı yere bakan ama kimsenin göremediği o gizli manayı gönül gözüyle yakalayan insanlardı. Antoine de Saint-Exupéry’nin ünlü eseri Küçük Prens’te dediği gibi: "İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez." Bu maya, hayatın ta kendisidir ve onu ıskalayanlar, ömür boyu bir yanılsamanın, sadece gölgelerden ibaret bir dünyanın içinde yaşarlar. Sonuç olarak, hayatı bir bütün olarak, tüm derinliği ve güzelliğiyle kucaklamak istiyorsak, başımızdaki gözlerin yanına kalbimizin gözünü de eklemek zorundayız. Maddi dünya bizi ne kadar kör etmeye; sadece binaları, parayı ve unvanları görmeye zorlasa da içimizdeki o saf ışığı açık tutmalıyız. Ancak gönül gözüyle baktığımızda önyargılar yıkılır, kalpler birbirine yaklaşır ve yaşam, sıradan bir varoluş mücadelesinden çıkıp adeta bir sanat eserine dönüşür. Dünyayı eksik değil, tam ve coşkuyla yaşamak, kalbimizi dünyaya açmaktan geçer. Nihayetinde varoluş, ötekinin sınırlarında genişleyen bir bütündür ve gönül gözü ile bakmayan, varlığı sadece kendi algısının dar çeperine hapseder. Kendi dışına çıkamayan, ötekini kendi biricikliğiyle görmeyen ve dünyaya yalnızca bir nesne gibi yaklaşan insan, en acı verici yanılsamanın kurbanı olur: Kendinden başka kimseyi sevemez. Gerçek sevgi ve bilgece bir yaşam, rasyonel hesapların bittiği yerde, kalbin optiğiyle başlar. Dünyayı gerçekten görebilmek, ancak kendimizi aşarak ona gönül penceresinden dahil olmakla mümkündür. Selam Dua ve Basiretle...
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