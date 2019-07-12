14 Burda’da tiyatro eğlencesi devam ediyor Bolu’da Esas 14 Burda AVM, Temmuz ayı boyunca her Cumartesi günü sahnelenecek birbirinden keyifli tiyatro oyunları ile yaz tatilini minik ziyaretçileriyle birlikte, eğlenceyle karşılıyor.

Bolu’da Esas 14 Burda AVM, Temmuz ayı boyunca her Cumartesi günü sahnelenecek birbirinden keyifli tiyatro oyunları ile yaz tatilini minik ziyaretçileriyle birlikte, eğlenceyle karşılıyor.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi 14 Burda AVM, 6 Temmuz Cumartesi günü ‘Alibaba Ve Son Harami’ oyunu, 13 Temmuz’da Nasreddin Hoca’nın Çevre Sevgisi, 20 Temmuz’da Efecan İle Alican ve 27 Temmuz’da Macera Peşinde gösterisiyle minik ziyaretçilerine eğlenceli bir yaz yaşatacak. Esas 14 Burda AVM, yaz boyunca her Cumartesi saat 17.00’de ücretsiz gerçekleştirilecek birbirinden keyifli tiyatro oyunları ile doyasıya eğlenmeleri için minik ziyaretçilerini davet ediyor.

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