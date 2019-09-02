14 Burda’da “Şehre dönüş alışverişleri” kazandırıyor

Bolu’da, Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, şehre dönüş kampanyası ile ziyaretçilerine kazandırıyor.

Bolu’da, D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde kurulan 14 Burda AVM, 250 lira ve üzerinde alışveriş yapan ziyaretçilerine, Günce Kitap Evi’nden 50 TL’lik hediye çeki kazandırıyor. 4-5-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında 14 Burda AVM’deki mağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplamda 250 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler, Günce Kitap Evi’nden 50 TL’lik hediye çekinin anında sahibi oluyor. Stoklar ile sınırlı, her katılımcının aynı gün içinde yalnız 1 kez katılım sağlayabileceği kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileriyle danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılmaya hak kazanacaklar.

Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden 14 Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.