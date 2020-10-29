137 teröristi yıldırım çarptı! ‘Yıldırım 14-Zori’ Operasyonu başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonla, terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen yok etmenin amaçlandığı belirtildi. 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım Operasyonları’nda bugüne kadar toplam 137 terörist etkisiz hale getirildi, 74 işbirlikçi yakalandı, 234 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.