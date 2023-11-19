136 milyon ton su boşa aktı, İstanbul'a 68 gün yetecekti

İstanbul ve Trakya'da son bir haftadır etkili olan yağışa rağmen, bölgede asrın kuraklığı ve su krizi devam ediyor. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın geçtiğimiz gün, İstanbul’un su sorunu olmayacağını, barajlar için asıl kaynağın kar ve ilkbahar yağışları olduğunu açıklamasına uzmanlardan itiraz gelirken, İstanbul, Trakya ve Marmara Bölgesi için kuraklığa bağlı susuzluk riskinin, kriz boyutunda ele alınması uyarısını yinelendi.

2 aylık su boşa gitti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul'da metrekareye yaklaşık 25 kilogram yağış düştüğünü ancak yağmur hasadı yapılmadığı için 2 ay yetecek su kaynağının boşa akıp gittiğini söyledi. Prof. Dr. Öztürk, İstanbul'a geçtiğimiz pazartesi toplam 136 milyon 525 bin ton suya denk gelen yağmur yağdığını belirterek, "136 milyon 525 bin ton yağmur suyu hasat edilseydi. İstanbul'un 68 günlük su ihtiyacı sağlanırdı ama olmadı. İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 16.4'den yüzde 17.08'e çıktı Barajlara gelen su miktarı sadece 5 milyon metreküp oldu. Yani yaklaşık 131 milyon metreküp su barajlara ulaşamadı" dedi.

Yağmur hasadı şart

"Son günlerdeki yağışlara rağmen İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 17'ye gerilerken, Trakya'daki su kaynakları da neredeyse tükenmiş durumda" diyen Prof. Dr. Öztürk uyarılarını şöyle sürdürdü: "İstanbul'da yağan yağmur suyu boşa akıp gidiyor. Yağmur suyunu hasat etmek, atık suları ileri kademe arıtmak şart. Havzalar arası su taşımak çözüm değil. İstanbul’da kesintiler başlayacak. Kaynaklar yetmiyor."

Yağış oranı yüzde 30 azaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son Alansal Yağış Raporunda da yaşanan felaket gözler önüne serilirken, Marmara Bölgesi’nin batısındaki yağışlarda yüzde 80’in üzerinde azalma kaydedildiğine dikkat çekildi. Ekim ayında Tekirdağ ver Kırklareli'nde sadece 3 günün yağışlı geçtiğine yer verilen raporun ardından 'Haberglobal.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek ise "Kasım'ın sonuna kadar İstanbul, Trakya ve Marmara'nın batısında hemen her gün yağış göreceğiz ancak bu yağışlar geçmişe göre yüzde 20 ile 30 arasında daha az gerçekleşecek" diye konuştu.

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Aralık ayı da aynı olacak



Kasım yağışlarının baraj doluluk oranlarının en fazla yüzde 1, 2 yükselteceğini sözlerine ekleyen Tek, "İstanbul'da Kasım yağış ortalaması 80 kg'dır ancak ay sonundaki toplam miktarın 55 kg seviyesinde kalacağını öngörüyoruz. Aralık ayı da benzer şekilde geçecek. Marmara ve Ege'de yağışlar olsa da ortalamanın yüzde 30 altında yağmur yağacak. Önümüzdeki dönemlerde de en büyük kuraklığı İstanbul yaşayacak. 'Sorun yaşanmayacak' denilmesi sorunu çözmüyor" ifadelerini kullandı.

Rezerv dolmuyor

Öte yandan İstanbul'daki susuzluk tablosu 2013'den bile kötüye giderken, kentteki barajların "genel doluluk" oranı yüzde 17'ye gerilemiş durumda. Istrancalar'da yüzde 20, Elmalı Barajında yüzde 20, Terkos'ta yüzde 9, Darlık Barajı'nda yüzde 27, Alibey Barajı'nda yüzde 19 olan doluluk oranı, diğer barajlarda yüzde 5'in alına inmiş durumda. Melen Nehri'nden su temin edilen ve İstanbul'un su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Ömer Barajı'ndaki rezervler ise yüzde 36 olarak ölçüldü.

DSİ eski yöneticisi Dursun Yıldız da ise önümüzdeki günlerde su kesintilerinden en çok etkilenecek ilçelerin Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Başakşehir, Çatalca ve Silivri olduğuna bir kez daha dikkat çekti.

Kaynak: Web Özel