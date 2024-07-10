13 yaşındaki Türk, dünyanın en iyi satranç ustasını 41 saniyede mat etti

Satranç turnuvasına Türk oyuncu damga vurdu. 13 yaşındaki Satranç oyuncumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, tarihin en iyisini mat etti.

41.2 saniye sürdü

Satranç oyuncumuz 13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, oynadığı turnuvada gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu olarak bilinen Magnus Carlsen'i 41.2 saniyede mat etti.

Magnus Carlsen kimdir?

Sven Magnus Øen Carlsen, beş kez Dünya Satranç Şampiyonu olmuş ve halen dört kez Dünya Hızlı Satranç Şampiyonu ve altı kez Dünya Blitz Satranç Şampiyonu olan Norveçli satranç büyükustası olarak biliniyor. Yaşı ise 33'dür.