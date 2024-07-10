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Spor 13 yaşındaki Türk, dünyanın en iyi satranç ustasını 41 saniyede mat etti
Spor

13 yaşındaki Türk, dünyanın en iyi satranç ustasını 41 saniyede mat etti

Yeniakit Publisher
2024-07-10 08:32:00 -
13 yaşındaki Türk, dünyanın en iyi satranç ustasını 41 saniyede mat etti

12 yaşında büyükusta olan satranç oyuncumuz, 13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, dünyanın en iyisi Magnus Carlsen'i 41.2 saniyede mat etti. İşte haber ile ilgili detaylar...

Satranç turnuvasına Türk oyuncu damga vurdu. 13 yaşındaki Satranç oyuncumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, tarihin en iyisini mat etti.

41.2 saniye sürdü

Satranç oyuncumuz 13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, oynadığı turnuvada gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu olarak bilinen Magnus Carlsen'i 41.2 saniyede mat etti.

Magnus Carlsen kimdir?

Sven Magnus Øen Carlsen, beş kez Dünya Satranç Şampiyonu olmuş ve halen dört kez Dünya Hızlı Satranç Şampiyonu ve altı kez Dünya Blitz Satranç Şampiyonu olan Norveçli satranç büyükustası olarak biliniyor. Yaşı ise 33'dür.

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