13 yaşındaki çocuğu taciz eden ahlaksızdan iğrenç sözler

Laikçi yaşam tarzını empoze eden ve rezaletlerin ardı arkası kesilmeyen magazin dünyasında bir lağım daha patladı. Cicişler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy isimli ahlaksız kadın, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan 10 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme tarafından 'çocuk tacizcisi' olduğu sabit görülen Esra Ersoy, çocuğun evde yalnız olduğu bir zamanda eve girdi ve küçük çocuğa tacizde bulundu. Ersoy hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme kararı sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Bunu siz de biliyorsunuzdur ki peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu napayım ben Allah aşkına! Ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu iri yarı boyu benden uzundu falan." diyerek büyük bir pişkinlik örneği sergiledi.