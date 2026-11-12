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Gündem 13. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman Meclis'e gelecek? 13. Yargı Paketi maddeleri neler, infaz indirimi ve genel af var mı, kimler yararlanacak?
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13. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman Meclis'e gelecek? 13. Yargı Paketi maddeleri neler, infaz indirimi ve genel af var mı, kimler yararlanacak?

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13. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman Meclis'e gelecek? 13. Yargı Paketi maddeleri neler, infaz indirimi ve genel af var mı, kimler yararlanacak?

13. Yargı Paketi çalışmaları son aşamaya gelirken, mahkûm ve mahkûm yakınlarının beklediği infaz ve af düzenlemesi ile gündemdeki paket maddeleri merak konusu oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e geleceğini açıkladığı düzenlemeye ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki 13. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman Meclis'e gelecek? 13. Yargı Paketi maddeleri neler, infaz indirimi ve genel af var mı, kimler yararlanacak? İşte tüm merak edilenler...

13. Yargı Paketi için geri sayım sürerken, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kulislerinden gelen bilgiler milyonlarca vatandaşın dikkatini bu başlığa çevirdi. Özellikle cezaevindeki hükümlüler ve ailelerinin umutla beklediği infaz ve af düzenlemesi ihtimali ile yargılamaları hızlandıracak paket maddeleri kamuoyunda en çok araştırılan konuların başında geliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yeni yargı reformunun bütçe görüşmeleri sonrasında TBMM gündemine taşınacağını duyurmasıyla birlikte, düzenlemenin içeriği ve kapsamı da netleşmeye başladı.

13. YARGI PAKETİ ÇIKTI MI, NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Mevcut yasama takvimine göre 13. Yargı Paketi henüz TBMM Başkanlığı'na sunulmadı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada paketin TBMM'deki 2027 bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının hemen ardından Meclis gündemine geleceğini bildirdi. Teklifin komisyon ve Genel Kurul süreçlerinin ardından yasalaşması bekleniyor.

13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELERDİR?

Bakanlık kaynaklarına ve yansıyan bilgilere göre yaklaşık 24-25 maddeden oluşması öngörülen 13. Yargı Paketi'nde öne çıkan temel başlıklar şunlardır:

Sanal medya platformlarına yönelik yasal düzenlemelerin yapılması ve bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarına karşı yaptırımların artırılması.

Uzun süren davaların daha kısa sürede sonuçlandırılması ve mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi.

Aile hukuku uyuşmazlıkları ile kira tespit ve tahliye davalarının belirli süreler içinde hızlıca karara bağlanmasına yönelik usul değişiklikleri yapılması.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası gündeme gelen süresiz nafaka modeline ilişkin alternatiflerin pakete dahil edilmesi veya ayrı bir teklifle ele alınması.

İNFAZ VE AF DÜZENLEMESİ VAR MI, KİMLER YARARLANACAK?

Kamuoyunda en çok merak edilen infaz ve af düzenlemesi konusunda resmi makamların açıklamaları belirleyici oldu:

Adalet Bakanlığı ve AK Parti kaynakları, 13. Yargı Paketi içerisinde genel af veya toplu tahliye getirecek bir maddenin bulunmadığını vurguladı.

Hükümlülerin beklediği kapsamlı infaz rejimi ve denetimli serbestlik değişikliklerinin 13. Yargı Paketi yerine, yeni yılın başında ayrı bir kanun teklifi olarak gündeme alınmasının planlandığı belirtiliyor. Düzenlemeden kimlerin yararlanacağı ise Meclis'e sunulacak resmi kanun teklifinin metniyle kesinlik kazanacak.

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