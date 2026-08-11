1,3 milyon atıkla Türkiye ikincisi oldu! Denizli’ye yatırım iki katına çıkarılıyor

Denizli’de geri dönüşüm rakamları kısa sürede dikkat çekici seviyeye ulaştı. Sıfır Atık Projesi kapsamında Kütahya, Afyon, Uşak ve Denizli’yi kapsayan Zafer Bölgesi’nde zorunlu depozito yönetim sistemi operatörlüğünü üstlenen ART Grup, Denizli halkının geri dönüşüme gösterdiği yoğun ilgi üzerine kentteki yatırımlarını iki katına çıkarma kararı aldı.

Denizli’nin temmuz ortası itibarıyla 1 milyon 300 bin atık sayısıyla Türkiye ikincisi olduğunu belirten ART Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, yeni kurulacak makinelerle günlük toplama kapasitesini 300 bin seviyelerine çıkararak Denizli’nin yeni rekorlara imza atmasını hedeflediklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 2017 yılında Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, 2026 yılında Türkiye’nin 81 ilinde ve 973 ilçesinde depozito iade makinelerinin yerleştirilmesiyle ulusal ölçekte zorunlu bir yönetim sistemine dönüştü. Bölgedeki operasyonları yürüten ART Grup, Türkiye’nin iki numaralı Sayma Doğrulama Merkezi’ni Denizli’de faaliyete geçirerek mart ayından bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

“Birçok büyük şehrin göstermediği başarıyı gösterdi”

Denizlililerin projeye gösterdiği sahiplenmeden son derece memnun olduklarını dile getiren ART Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, "Zorunlu depozito yönetim sistemiyle birlikte Denizli halkı aslında Türkiye’de belki de birçok büyük şehrin göstermediği bir performansı göstererek birçok kere başarılara imza attı. Aslında bu Denizli halkının projeye bu kadar sahiplenmesi ve bu kadar üstüne gitmesi bizim için mutluluk verici. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de kendilerinden aynı özveriyi bekliyoruz. Çünkü biz ART Grup olarak onların göstermiş olduğu bu özveriye ve başarıya katkı sağlamak için yatırımlarımızı iki katına çıkarmaya karar verdik" dedi.

20 yeni makine ve manuel iade noktaları geliyor

Denizli’nin yeni rekorlar kırması ve vatandaşların atıklarını daha kolay teslim edebilmesi için alt yapı çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Dursun, "Şu anda Denizli’ye önümüzdeki hafta itibariyle 20 tane yeni makinenin kurulumunu başlattık. Denizli’de manuel iade noktaları oluşturarak vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde makinelerin başlarında sıra beklemeden, dükkanlarda sıra beklemeden depozitolu ürünlerini daha rahat teslim etmelerini sağlayacağız. Bu kapsamda hem araç filo sayımızı hem de makine sayılarımızı arttırıp vatandaşımıza daha iyi bir hizmet vermenin hedefini koşturuyoruz" şeklinde konuştu.

“Atık sayısı 15 katına çıktı”

1 Temmuz itibarıyla başlayan Ulusal Entegrasyon Süreci ve sağlanan teşviklerle birlikte atık sayılarında patlama yaşandığını vurgulayan Gökhan Dursun, "1 Temmuz itibariyle zorunlu depozito yönetim sistemi ulusal entegrasyon süreci altında start verildi. Ama daha öncesinde zaten 25 kuruş olarak Denizli’de otel, restoran ve kafeteryalarımız bize atıklarını toplayıp gönderiyorlardı. Bizim Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki topladığımız sayılara baktığımız zaman, tabii 1 Temmuz itibariyle devletimizin de 1 TL destek vermesiyle birlikte bu operasyona çıkan sayılar tabii ki bir anda 10 katı, 15 katı arttı. Yani Temmuz ayının 15’inde Denizli Türkiye’de ilk yapılan sayımlarda 1 milyon 300 bin gibi bir rakamın toplanmasını sağlayarak, Türkiye’deki ikinci şehir haline geldi" ifadelerini kullandı.

Günlük hedef 300 bin, ay sonu hedefi 3 milyon atık

Operasyonun sadece şehir merkezinde değil en küçük ilçeden en büyüğüne kadar tüm kent genelinde sürdüğünün altını çizen Dursun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada sadece Denizli şehir merkezini konuşmak olmaz. Bunun dışında Denizli’nin tüm ilçelerinde de makinelerimiz var. Denizli’nin tüm ilçelerinden de biz makinelerimizle atıklar toplamaya devam ediyoruz. İlçelerdeki tüm vatandaşlarımıza da ayrı teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü orada da 2 bin nüfus veya işte 10 bin nüfus, 100 bin nüfus fark etmeden tüm Denizli halkı bu operasyona çok ciddi bir destek verdi. Hem sayma doğrulama hatlarımız hem de depozito iade makinelerimiz toplam ay sonunda Denizli’den 3 milyon gibi bir rakamın geçileceğini çok rahat görüyorum. Günlük şu anda biz Denizli’de 200 bin civarında bir rakamı toparlıyoruz. Bu rakam ay sonu itibariyle 200 binin çok çok üstüne çıkacaktır. Çünkü yeni koyacağımız makinelerle bizim hedefimiz bu rakamı günlük Denizli’den 250-300 bin sayılarına çıkarmak. Türkiye ortalamasında aslında baktığınız zaman büyük şehirler sıralamasına bakarsak çok rahatlıkla ilk beşe girer."