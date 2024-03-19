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Dünya 13 milyar avroluk hazineyle batan gemiyi robotlar çıkaracak! Yerini sır gibi saklıyorlar
Dünya

13 milyar avroluk hazineyle batan gemiyi robotlar çıkaracak! Yerini sır gibi saklıyorlar

Yeniakit Publisher
2024-03-19 21:48:00 -
13 milyar avroluk hazineyle batan gemiyi robotlar çıkaracak! Yerini sır gibi saklıyorlar

Çok uzun yıllar boyunca deniz altında olan bir geminin 533 milyar TL (13 milyar avro) değerinde hazine içeren gemi enkazı, korsanlar veya ganimet avcıları sebebiyle gizli tutuluyor. Hazineyi de robot dalgıçlar çıkaracak.

Robot dalgıçlar, “Karayip Korsanları”ndan fırlamış gibi görünen olayda, 300 yıllık bir kalyonun batık enkazında gömülü olan milyarlarca TL değerindeki hazineyi çıkarmaya çalışacak.

Büyük altın, gümüş ve zümrüt yığını, 1708 yılında İngilizler tarafından batırılan İspanyol gemisi San José’deydi. Karayip Denizi yatağındaki son dinlenme yeri 2015 yılında keşfedildi ancak korsanların ve hazine avcılarının denize açılmasını engellemek için gizli tutuldu.

Şimdi Kolombiya'dan bir kurtarma ekibi, Nisan 2024’te mücevherleri bulmak için dalış yapmayı planlıyor. Enkaz, deniz seviyesinden 609 metre aşağıda, insan dalgıçların ulaşamayacağı kadar derinde.

Bunun yerine bilim insanları, gemiyi yüzeye çekilmeye hazırlamak için aşağıya gönderebilecekleri bir robot ekibi oluşturuyor.

Üzerinde anlaşmazlık var
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Devasa nakliye, uzun süredir devam eden uluslararası mülkiyet anlaşmazlığının merkezinde yer alıyor. Ancak Kolombiyalı yetkililer, "yerdeki tarihi ve arkeolojik bilgilere erişebilmek" için bu iddiaları artık bir kenara bırakıyor.

Kolombiya Antropoloji ve Tarih Enstitüsü müdürü Alhena Caicedo, "Kalyonun bir hazine sandığı olduğu konusunda ısrarcı bir görüş vardı. Biz hazineyi düşünmüyoruz. Alandaki tarihi ve arkeolojik bilgilere nasıl ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Sonunda Caicedo'nun ekibi onu, ziyaretçilerin "okyanusun dibinin tüm sırlarını" keşfedebilecekleri özel inşa edilmiş bir müzede sergilemeyi umuyor.

San José, Kolombiya'daki Karayip liman kenti Cartagena yakınlarında bir İngiliz filosu tarafından batırıldığında, İspanyol veraset savaşının finansmanına yardımcı olmak için değerli eşyalarla dolu olarak Avrupa'ya dönüyordu.

Ancak San José gibi çok az gemi kurtarıldı ve hiçbiri sıcak tropik sulardan kurtarılamadı. Caideco, "Bu çok büyük bir zorluk ve pek çok örneği olan bir proje değil. Bir bakıma öncüyüz." dedi.

İncelemeler bittikten sonra çıkarılacak

Ülkenin ordusu şu anda herhangi bir kurtarma girişiminde bulunmadan önce enkazın fotoğrafını çekecek, video çekecek ve haritasını çıkaracak su altı robotları geliştiriyor. Kurtarma operasyonu, geminin gerçek sahibinin kim olduğuna ilişkin uluslararası dava nedeniyle ertelendi.

Enkaz Kolombiya sularında bulunmasına rağmen İspanya, San José'nin kendi filosunun bir parçası olduğunu ve o zamanki imparatorluğundan döndüğünü savundu.

Enkazı bulduğunu söyleyen Amerikan kurtarma şirketi Sea Search Armada, Kolombiya'nın her türlü kârı paylaşmayı kabul ettiğini iddia etti. Ancak bir ABD mahkemesi kalyonun Kolombiya'nın malı olduğunu ilan etti.

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