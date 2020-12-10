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Gündem 13 hâkim ve savcıya ihraç kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı
Gündem

13 hâkim ve savcıya ihraç kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), 13 hakim ve savcıyı, FETÖ ile iltisak ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:32:00 -
13 hâkim ve savcıya ihraç kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı

HSK Genel Kurulu kararıyla meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların isimleri şöyle: "Bursa Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şakir Karataş, daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aksu, Gaziosmanpaşa Hakimi Ahmet Şaldırdak, Kumluca Hakimi Gülşah Kavak, Bayburt Hakimi Havva Nur Fidan, Muş Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Bora, Midyat Hakimi Kübra Tunçay, Bingöl Cumhuriyet Savcısı Hayati Çetin, Şırnak Cumhuriyet Savcısı Emrah Çiçek, Eğil Hakimi Murat Çiçek, Şile Cumhuriyet Savcısı Habip Gündüz, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı Ramazan Çevik ve Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcısı Selahattin Yılmaz."

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