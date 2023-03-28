  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 13 firari ele geçirildi! Sakarya’da FETÖ, PKK ve DEAŞ’a baskın: 23 şüpheli enselendi
Yerel

13 firari ele geçirildi! Sakarya’da FETÖ, PKK ve DEAŞ’a baskın: 23 şüpheli enselendi

Yeniakit Publisher
2023-03-28 12:21:00 -
13 firari ele geçirildi! Sakarya’da FETÖ, PKK ve DEAŞ’a baskın: 23 şüpheli enselendi

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik dün kent genelinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 2, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 zanlı yakalandı. Ayrıca, FETÖ içerisindeki faaliyetleri sebebiyle haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli de gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23