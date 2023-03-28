13 firari ele geçirildi! Sakarya’da FETÖ, PKK ve DEAŞ’a baskın: 23 şüpheli enselendi
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik dün kent genelinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 2, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 zanlı yakalandı. Ayrıca, FETÖ içerisindeki faaliyetleri sebebiyle haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli de gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.