Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran'da gerçekleşen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bayram tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Çalışanlar ise 13-14 Temmuz tarihlerinin idari izin mi resmi tatil mi olduğunu merak ediyor.

13-14 Temmuz resmi tatil mi idari tatil mi?

Resmi tatiller dini ve milli bayramlardır. Her yıl kurban bayramı 4,5 gün resmi tatildir. Bayram tatili 9 gün ilan edilmiş olsa da kurban bayramı süresi resmi tatildir. Çalışanlar 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde idari izinli sayılacak. 15 Temmuz ise Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle resmi tatildir.