13-14 Temmuz resmi tatil mi idari tatil mi?
13 Temmuz resmi tatil mi? Kurban bayramı sebebiyle 9 günlük tatil ilan edildi. Çalışanlar ise 13-14 Temmuz tarihlerinin resmi tatil mi idari tatil mi olduğunu merak ediyor. Peki, 13 Temmuz resmi tatil mi? 13-14 Temmuz idari izin mi sayılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran'da gerçekleşen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bayram tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Çalışanlar ise 13-14 Temmuz tarihlerinin idari izin mi resmi tatil mi olduğunu merak ediyor.
13-14 Temmuz resmi tatil mi idari tatil mi?
Resmi tatiller dini ve milli bayramlardır. Her yıl kurban bayramı 4,5 gün resmi tatildir. Bayram tatili 9 gün ilan edilmiş olsa da kurban bayramı süresi resmi tatildir. Çalışanlar 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde idari izinli sayılacak. 15 Temmuz ise Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle resmi tatildir.