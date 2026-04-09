61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 2026 rotası ve takımların tanıtımı yapıldı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 23 takım ve 27 farklı ülkeden 161 sporcu mücadele edecek. ABD, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Kazakistan, Kolombiya, Macaristan ve Türkiye’den katılan 23 takım, organizasyonun uluslararası karakterini güçlendirirken Avrupa merkezli güçlü peloton yapısı; Amerika ve Güney Amerika’dan katılan ekiplerle küresel bir çeşitlilik kazanıyor. TUR 2026, farklı bisiklet kültürlerini aynı yarışta buluşturarak sportif rekabeti üst seviyeye taşıyacak. TUR 2026’da 3 WorldTeam, 14 ProTeam, 6 Continental Team kategorisinde toplam 23 UCI Takımı mücadele edecek. TUR 2026’da mücadele edecek takımlar arasında Türkiye’yi temsil eden 4 kıta takımı yer alıyor. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Takım Listesi: UCI WorldTeam kategorisi: XDS Astana Team (Kazakistan), Alpecin-Deceuninck (Belçika), Team Picnic PostNL (Hollanda) UCI ProTeam kategorisi: TotalEnergies (Fransa), Cofidis (Fransa), Unibet Tietema Rockets (Fransa), Caja Rural-Seguros RGA (İspanya), Burgos-BH (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Euskaltel-Euskadi (İspanya), Bardiani CSF-Faizan (İtalya), Team Polti VisitMalta (İtalya), Solution Tech Nippo (İtalya), Team Novo Nordisk (ABD), Modern Adventure Pro Cycling (ABD), Team Flanders-Baloise (Belçika), MBH Bank Ballan CSB (Macaristan) UCI Continental Team kategorisi: Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye), İstanbul Team (Türkiye), Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye), ATT Investments (Çekya), Team Medellin-EPM (Kolombiya)