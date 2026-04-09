61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 2026 rotası ve takımların tanıtımı yapıldı

TUR’un önemine dikkat çeken Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ise, "Her fırsatta söylediğim gibi sporda gelenek çok önemlidir. Bu organizasyonun da 61. kez yapılıyor olması Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu ayrıca önemli ve anlamlı kılmakta. Bizler de bu önemli ve anlamlı organizasyonun her yıl daha da iyiye gitmesi, daha da güçlenmesi, dünyadaki etkisinin daha da artması adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ben biraz da işin sportif boyutuna değinmek istiyorum. 23 takım yarışacak; bu takımların arasında dünya klasmanından takımlar var, Pro klasmanından takımlar var, kıta klasmanından takımlar var. Dünyanın en iyi kulüplerini, sporcularını bu tur ağırlıyor. Bu açıdan baktığımızda burada mücadele edecek sporcularımıza ve kulüplerimize de eşsiz bir tecrübe ve ilham kaynağı olduğunu gözlemliyoruz bu etkinliğin. Bu vesileyle turda yarışacak dört güzide kulübümüze de ayrıca başarılar diliyorum. Her yıl bu turdaki dereceleriyle, özverileriyle, mücadeleleriyle ve centilmenlikleriyle göğsümüzü kabartıyorlar. Bu yıl da aynısının olacağından şüphemiz yok. Bu yarışları seyrederken bu takip eden, parkur üzerinde ve ekranlardan takip eden insanların yorumlarına da biz şahit oluyoruz ve gerçekten halkımızda çok ciddi anlamda bir bisiklet müsabakası seyretme, takip etme kültürünün de oluştuğunu, yıldan yıla da geliştiğini memnuniyetle gözlemliyoruz. Sporun içinden gelen, sporu seven ve bizleri destekleyen bir Cumhurbaşkanımız var, Bakanımız da bizim önümüzü bu konuda çok açıyor. Yol bisikleti elbette popülerlik anlamında, görünürlük anlamında, spor turizmi anlamında çok geniş etkilere sahip ama yolla beraber biliyorsunuz dağ bisikleti, BMX, veledromda yapılan pist müsabakaları olsun; hem 2024 Paris’te 22 madalya seti vardı, aynı şekilde Los Angeles’ta da 22 madalya seti olacak. Yani 22 altın, 22 gümüş, 22 bronz madalya dağıtılacak. 257 kadın, 257 erkek, 514 bisikletçi Los Angeles’ta yarışmak için ter dökecek. Bizim de ilk amacımız, Başkanımızla beraber bize düşen görev ve sorumluluk tüm bu imkanları en iyi şekilde koordine etmek ve Türk bisikletinin olimpik görünürlüğünü arttırmak, katılımımızı arttırmak ve 2032 Brisbane Olimpiyatları itibarıyla da artık Türk bisikletinin kürsüye oynadığı, madalya için yarıştığı günleri müjdelemek. Ve inşallah buna inanıyoruz; Türk spor ailesi olarak, olimpiyat ailesi olarak yürekten inanıyoruz. İstanbul’da düzenleneceği umut ettiğimiz, hayal ettiğimiz 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda da elbette Türk bisikletini zirvede görmek istiyoruz. Bu amaçla çalışmalarımızı yürüteceğiz, bu anlamda da çok yol alındı" ifadelerini kullandı.