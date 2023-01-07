'128 milyar dolar nerede?'kara propagandasının yapıldığı dönemde hangi lider yüklü miktarda döviz aldı? CHP'li Sevigen o ismi açıkladı!

CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Milletvekili Mehmet Sevigen, 6'lı masa bileşenleri tarafından, 128 milyar dolar nerede iftirasının yürütüldüğü bir dönemde, masanın genel başkanlarından birinin, eski bir milletvekili aracılığıyla döviz aldığı yönünde açıklamalarda bulunmuş ve 'kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım' çağrısını yapmıştı.

Gelişen süreçte liderlerden bu yönde bir 'itiraf' gelmezken, CHP'li Sevigen yüklü miktarda döviz alan ismi açıkladı.

CHP'li Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruması aracılığı ile iş adamı olan eski bir milletvekiline Türk Lirası gönderdiğini ve 300 bin dolarlık döviz alımı gerçekleştirdiğini ifade etti.

"BU PARA YASALSA NEDEN BANKADA YAPILMADI?"

Döviz alımı ile birlikte belirli tarihler arasında yaklaşık 6-7 milyon TL'lik bir para kazanıldığını ifade eden Sevigen, "Genel başkanın parası varsa bankada olur, bankada bozdurur. Dövizci ile banka arasında büyük fark yoktur. Bir siyaset adamısın, bu para nereden geldi? Bu para yasalsa niye bankadan yapmadın. Neden milletvekili vasıtasıyla para alıyorsun" sözlerini kullandı.