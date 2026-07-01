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Aktüel 127 yıl kesinleşmiş hapis cezası var! Cezaevine girmemek için 8 kez hamile kaldı
Aktüel

127 yıl kesinleşmiş hapis cezası var! Cezaevine girmemek için 8 kez hamile kaldı

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127 yıl kesinleşmiş hapis cezası var! Cezaevine girmemek için 8 kez hamile kaldı

İstanbul’da 157 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve hakkında 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elif Şahin, saklandığı evde yakalandı. 7 çocuğu bulunan hükümlünün 8. çocuğuna hamile olduğu, daha önce hamilelik ve küçük çocuk nedeniyle infaz hükümlerinden yararlandığı öğrenildi.

İstanbul’da 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hırsızlık hükümlüsü, polis operasyonuyla yakalandı.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde meydana gelen 157 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve hakkında 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Elif Şahin'in (32), eşinin anneannesinin evinde saklandığını belirledi.

 

Ekipler, düzenlediği operasyonda hükümlü Şahin'i gözaltına aldı.

 

Ayrıca Şahin hakkında, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık" ve "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçlarından 18 ayrı aranma kaydının da bulunduğu tespit edildi.

 

Hükümlünün 8. çocuğuna hamile olduğu, daha önce yakalandığında da gebe olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri, 12, 10, 9, 8, 6, 4 ve 2 yaşlarında 7 çocuğu bulunan hükümlünün, yakalandığı dönemlerde ya hamile olduğu ya da 2 yaşından küçük çocuğunun bulunması nedeniyle ilgili infaz hükümlerinden yararlandığını belirledi.

 

Hamilelik ve doğum sürecini ceza infazından kaçınmak amacıyla bilinçli şekilde kullandığı iddia edilen hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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