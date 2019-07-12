12.07.2019 Günün âyet ve hadisi Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰىۙ وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰىۙ "İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder." "Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir." (Necm Suresi, âyet:39-40) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) "Kişinin hatalarının çok,

yumuşak huyluluğunun eksik,



gerçekçiliğinin az olması,



gece boyu leş gibi uyuması,



gündüz de boş oturması, tembel, sürekli sızlanır olması, cimri ve aç gözlü olması, kişiye dindeki kötülüğü bakımından yeter." (Münavi, Feyzü'l-Kadir, V/5, No: 6253)





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