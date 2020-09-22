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Aktüel 1200 hakim ve savcı alınacak
Aktüel

1200 hakim ve savcı alınacak

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:05:25 -
1200 hakim ve savcı alınacak

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanın, Bakanlığın internet sitesinde yayınlandığını bildirdi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, göstereceğiniz gayret ve özverinin, adalet sistemine güç vereceğini de sözlerine ekledi.

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