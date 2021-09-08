Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı yaklaşık 100 milyon doz aşı uygulandı. Yüz yüze eğitime başlanmasıyla birlikte aşı yaşı 12’ye indirildi. Aile olayıyla çocuklara korona aşısı yapılıyor. Pek çok kişi çocuğuna aşı yaptırmadan önce yan etkiler konusunda araştırma yapmayı doğru buluyor. Peki, korona aşılarının çocuklarda yan etkileri var mı?

12 yaş üstü korona aşısı yan etkisi var mı? Koronavirüs aşısı yan etkileri?

Aileler kendi MHRS hesaplarına girerek ya da ALO 182’den çocukları için aşı randevusu alabiliyor. Çocuklar için ailelerinden aşı onayı alınıyor. Uzmanlar çocukların aşı olmasının salgınını seyri için son derece önemli olduğunu belirtiyor. Aşıların çocuklarda şimdiye kadar ciddi bir yan etki oluşturmadığı uzmanlarca ifade ediliyor. Aşılar; aşı bölgesinde ağrı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ve kas ağrıları yapabiliyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, “Yüz yüze eğitimin devamlılığı açısından da 12 yaş üstü herkesin tam doz aşılanması büyük önem taşıyor. 12 yaş üstü tüm vatandaşların yüzde 80, 85'i tam doz aşılarını olursa yeni varyantların ortaya çıkması, salgının büyümesi engellenir ve kontrol altına alınır” dedi.