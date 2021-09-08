  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbullu şimdi de tramvay arızası! Vatandaş isyan etti
Sakarya'da "uçak düştü" ihbarı
Samsun ikinci dozda da mavi olmak istiyor
İzmir'de korkutan yangın
Sağlık 12 yaş altı çocuklar aşı olacakmış? 12 yaş altı ne zaman korona aşısı olur?
Sağlık

12 yaş altı çocuklar aşı olacakmış? 12 yaş altı ne zaman korona aşısı olur?

Çocuklara ne zaman aşı yapılacak? Koronavirüs salgınında son olarak ülkemiz 12 yaş üstü çocukları aşılamaya başladı. 12 yaş altında çocukları olanlar ise sürecin nasıl işleyeceğini araştırıyor. Peki, 12 yaşından küçük çocuklara aşı yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-08 14:19:00 -
12 yaş altı çocuklar aşı olacakmış? 12 yaş altı ne zaman korona aşısı olur?

Türkiye’de korononavirüs salgınına karşı yaklaşık 100 milyon doz aşı uygulandı. Son olarak 12 yaş üstü için aşı randevu sistemi aktif hale geldi. Peki, 12 yaş altı çocuklara aşı yapılacak mı?

12 yaş altı çocuklar aşı olacakmış? 12 yaş altı ne zaman korona aşısı olur?

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ülkemizde tüm 12 yaş üstüne aşı hakkı tanındı. 12 yaş altı çocuğu olanlar ise aşı sürecinin nasıl ilerleyeceğini araştırmaya başladı. BioNTech’in kurucusu Uğur Şahin 12 yaş altı aşı süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şahin, “Şu an 12 yaşın altındaki çocuklar için onay alan bir Covid-19 aşısı yok. Fakat bu durum ekim ayının sonunda değişebilir. 12 yaşın altındaki çocuklar için çalışmalar tamamlandı. Şu an verileri toparlıyoruz ve birkaç haftamız daha var" dedi.

12 yaş üstü korona aşısı yan etkisi var mı? Koronavirüs aşısı yan etkileri?
12 yaş üstü korona aşısı yan etkisi var mı? Koronavirüs aşısı yan etkileri?

Sağlık

12 yaş üstü korona aşısı yan etkisi var mı? Koronavirüs aşısı yan etkileri?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay