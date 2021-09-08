Türkiye’de korononavirüs salgınına karşı yaklaşık 100 milyon doz aşı uygulandı. Son olarak 12 yaş üstü için aşı randevu sistemi aktif hale geldi. Peki, 12 yaş altı çocuklara aşı yapılacak mı?

12 yaş altı çocuklar aşı olacakmış? 12 yaş altı ne zaman korona aşısı olur?

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ülkemizde tüm 12 yaş üstüne aşı hakkı tanındı. 12 yaş altı çocuğu olanlar ise aşı sürecinin nasıl ilerleyeceğini araştırmaya başladı. BioNTech’in kurucusu Uğur Şahin 12 yaş altı aşı süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şahin, “Şu an 12 yaşın altındaki çocuklar için onay alan bir Covid-19 aşısı yok. Fakat bu durum ekim ayının sonunda değişebilir. 12 yaşın altındaki çocuklar için çalışmalar tamamlandı. Şu an verileri toparlıyoruz ve birkaç haftamız daha var" dedi.