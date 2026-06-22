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İSLAM 22 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

22 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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22 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını, sizlerin istifadelerinize sunuyoruz... (22 Haziran 2026)

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٥٢) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجٖيبُونَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلٖيلاًࣖ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(52) O gün Allah sizi çağıracak ve siz, (dünyada) çok az kaldığınız zannı içinde O’na hamdederek çağrısına uyacaksınız.”

(Câsiye Suresi, 17/52)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 TEFSİRİ:

Yeniden dirilme ile başlayan hayatta artık insanların Allah’a âsi olma, günah işleme özgürlükleri bulunmayacaktır. Nitekim Allah kabirdekileri mahşere çağırdığında inanan inanmayan bütün insanlar O’nu övgüyle anarak buyruğuna boyun eğeceklerdir.

 HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kur'an okuyunuz, zira Kur'an, kendisini okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olarak gelir."

Kaynak: Müslim, Müsafirun, 252

GÜNÜN SÖZÜ:

 
GÜNÜN FOTOĞRAFI: 



GAZZE: Mamur bir şehir, işgalci siyonistler tarafından böyle harap hale getirildi.

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