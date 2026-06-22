22 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını, sizlerin istifadelerinize sunuyoruz... (22 Haziran 2026)
AYET - VAHYİN DİLİNDEN:
(٥٢) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجٖيبُونَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلٖيلاًࣖ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(52) O gün Allah sizi çağıracak ve siz, (dünyada) çok az kaldığınız zannı içinde O’na hamdederek çağrısına uyacaksınız.”
(Câsiye Suresi, 17/52) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
Yeniden dirilme ile başlayan hayatta artık insanların Allah’a âsi olma, günah işleme özgürlükleri bulunmayacaktır. Nitekim Allah kabirdekileri mahşere çağırdığında inanan inanmayan bütün insanlar O’nu övgüyle anarak buyruğuna boyun eğeceklerdir.
HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Kur'an okuyunuz, zira Kur'an, kendisini okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olarak gelir."
Kaynak: Müslim, Müsafirun, 252
GÜNÜN FOTOĞRAFI:
GAZZE: Mamur bir şehir, işgalci siyonistler tarafından böyle harap hale getirildi.