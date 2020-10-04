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Spor 12. Nurolbank Campus Cup yelkenli yarışları tamamlandı
Spor

12. Nurolbank Campus Cup yelkenli yarışları tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 19:57:18 -
12. Nurolbank Campus Cup yelkenli yarışları tamamlandı

MUĞLA (AA) - Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 12. Nurolbank Campus Cup yelkenli yarışları sona erdi.

Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen ve sadece üniversite öğrencilerinin katıldığı yarışlarda, Sabancı, Yıldız Teknik, Boğaziçi, Koç, Marmara, İstanbul Teknik ve Piri Reis üniversitelerinden 10 takımda 100 yelkenci mücadele etti.

MIYC Başkanı Cem Tekdağ, yaptığı açıklamada, pandemi kurallarına göre gerçekleştirdikleri yarışlarda üniversiteli yelkencilerin çok güzel, güneşli ve rüzgarı bol bir havada yarıştıklarını kaydetti.

Boğaziçi Üniversitesinden Cemre Kumla da "Kadınların da her zaman iyi bir yelkenci iyi bir sporcu olduğunu göstermek amacıyla kadın teknesi olarak katıldık. Başarılı da olduk. Kadınlar hakkındaki ön yargıları kırdığımızın ve kırmaya devam edeceğimizin bir göstergesi." diye konuştu.

Öğrencilere kupaları teknelerinin bağlı olduğu pontona götürülerek teslim edildi.

Yarışta sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden üniversite ve kaptanları şunlar:

IRC-1

1- Sabancı SUSAİL (Ahmet Kemal Carfi)

2- Yıldız Teknik (Berk Güngör)

3- Boğaziçi (Uzay Kaya)

IRC-2

1- Marmara (Ahmet Hamza Uzun)

2- Boğaziçi (Ece Göksu Gök)

3- İstanbul Teknik (Tahsin Erce Ekim)

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