12 milyon euro verdiğimiz adam bu işte! Büyük tepki...

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transfer savaşına neden olmuştu! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. Oyuncu Emre Karayel, sosyal medya hesabından İrfan Can'a tepki gösterdi. Daha önce de sarı lacivertli formayla kırmızı kart gören İrfan Can, bu sezon Süper Lig'de üç gol atıp bir de asist yaptı.

Fenerbahçe, kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu taraftarlar hem oyunculara hem de teknik ekibe tepki gösterdi. Eleştirilerden en çok nasibini alan ikili ise Gustavo Henrique ve İrfan Can Kahveci oldu. Oyuncu Emre Karayel, İrfan Can için 'Bu kaçıncı artık, yazıklar olsun!' dedi.

Galatasaray, lider olarak geldiği Kadıköy'de ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını açarak ayrıldı. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi attı. Maç sonunda Fenerbahçeli taraftarlardan oyuncu grubuna tepki vardı.

Emre Karayel, sosyal medya hesabından İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi. Emre Karayel, İrfan Can Kahveci için '12 milyon Euro verdiğimiz adam beş dakika sahada kalamıyor! Bu kaçıncı, yazıklar olsun' ifadelerini kullandı.