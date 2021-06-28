  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Irak'ta elektrik santraline füze saldırısı
Koronavirüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı
Pakistan'dan 'Afganistan'a barış' mesajı
Otomobilin çocuğa çarptığı kaza sonrası mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı
Dünya 1,2 milyar kişi kötü sağlık bakımı nedeniyle risk altında
Dünya

1,2 milyar kişi kötü sağlık bakımı nedeniyle risk altında

Afrika'da 1,2 milyar kişinin kötü sağlık bakımı nedeniyle risk altında olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 02:02:00 -
1,2 milyar kişi kötü sağlık bakımı nedeniyle risk altında

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina, yaptığı açıklamada, 1,2 milyar Afrikalının yaşamının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortasında kaliteli sağlık hizmetlerine yetersiz erişim riski altında olduğunu belirtti.

Adesina, AfDB'nın salgının ekonomik ve sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele ettiğini ve Afrika ülkelerine verdiği desteği güçlendireceğini ifade etti.

AfDB'nın yerli aşı üretimine ve Afrika'nın sağlık sistemine büyük yatırım yapacağının altını çizen Adesina, kamu sağlık tesislerinin sadece yüzde 51'inin temiz suya ve yüzde 31'inin de elektriğe sahip olduğunu söyledi.

Adesina, ayrıca Afrika'nın farmasötikal ilaçlarının yüzde 60-70'ini ithal ettiğini kaydetti.

Kıtada 1,2 milyar insanın hayatının tehlikede olduğuna işaret eden Adesina, "Gelir düzeyi ne olursa olsun her Afrikalının kaliteli sağlık hizmetlerine, sağlık sigortasına ve sosyal korumaya erişmesini sağlayarak yoksullara ve savunmasızlara umut vermeliyiz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay