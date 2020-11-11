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Eğitim 12 Kasım 11. sınıf EBA TV canlı ders saati programı
Eğitim

12 Kasım 11. sınıf EBA TV canlı ders saati programı

EBA üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise ders programını açıklamakta. Yüz yüze eğitime başlamayan sınıflar arasında 11. Sınıflar da var. Binlerce 11. Sınıf öğrencisi canlı ders takibini yapmak için EBA üzerinden açıklanan ders programını takip ederek canlı ders saatlerini öğrenmekte. MEB 9-14 Kasım tarihleri arasında EBA TV canlı ders saatlerini açıkladı. İşte TRT EBA TV 11.sınıf canlı ders saatlerine ilişkin ders programı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:44:00 -
12 Kasım 11. sınıf EBA TV canlı ders saati programı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA.gov.tr üzerinden açıkladığı ders programı üzerinden gerçekleştirilmekte. TRT EBA TV canlı ders saatleri için EBA haftalık ders programı yayınlanıyor. MEB EBA sitesi üzerinden yayınlanan canlı ders saatlerine göre, 12 Kasım Perşembe günü 11.sınıflar canlı ders saati 11:30’da Coğrafya dersi ile başlayacak. 11. Sınıflar Coğrafya dersinde Tarihsel Süreçte Şehirler, Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları konuyu işleyecek. 11. Sınıflar 12 Kasım Perşembe günü canlı derste saatler 12:00’da gösterdiğinde kimya dersinden Gaz Özellikleri ve Gaz Yasaları Ikonusunu işleyecek. TRT EBA TV üzerinden 11. Sınıf öğrencileri ders tekrarlarını 19:30-20:00 saatleri arasında takip edebilecek.

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