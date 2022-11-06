12 ilde sosyal konut projesi kura çekim tarihi belli oldu! | 12 il için kura takvimi belli oldu mu? TOKİ kura çekimi 2022: TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi için bekleyiş sürerken müjdeli haber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum, TOKİ kura çekiliş tarihini açıklarken arama motorlarında konuyla ilişkili TOKİ kura çekilişi hangi ilde ne zaman yapılacak? 12 il için kura takvimi belli oldu mu? - 2022 TOKİ kura çekim tarihi ne zaman? sorularının cevabını ve daha fazla bilgiyi haberimizde bulabilrisiniz.

Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'nin 13 Eylül'de açıklandığını, 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temelini attıklarını belirtti.

İki ay bile olmadan ilk kuraları çekeceklerini aktaran Kurum, "Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, ilk kuraların yarın Şırnak ve Ardahan'da çekileceği, kuraların, noter huzurunda gerçekleştirileceği ve canlı yayımlanacağı bilgisi verildi.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLDE NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 TOKİ kura çekimi detayları açıklandı. Kura çekimi tarihi ise etap etap yapılacak. Kura çekim tarihi Mart 2023'te son bulacak. Bakan Kurum, ilk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatılacağını belirtti.

Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut