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Yerel 12 hayvan telef oldu... Çok üzücü olay
Yerel

12 hayvan telef oldu... Çok üzücü olay

Yeniakit Publisher
2024-06-18 17:59:00 -
12 hayvan telef oldu... Çok üzücü olay

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, bir ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Yangının nedeni henüz belli olmadı.

Olay Çubuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kabaköz’e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü.

Yangın nedeniyle ahırdaki 12 hayvan telef olurken, bir miktar da saman ve hazır yem yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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