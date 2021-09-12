12 Eylül lanetle anılıyor

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Başını Kenan Evren’in çektiği cuntacılar, hakettiği cezaları almazken, mağdur binlerce insan ile helalleşilmedi. Millet darbecileri bir defa daha lânetliyor.

Evlatları astılar

Türk siyasi tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan 12 Eylül 1980 darbesinin üstünden tam 41 yıl geçti. ‘Evren Cuntası’nın yaptığı darbe bugün hâlâ nefret ve lanetle anılıyor. Evren’in “Adaletli olsun diye bir sağdan bir soldan astık” dediği darbe ile TBMM kapatıldı, anayasa ortadan kaldırıldı, siyasi partilerin kapısına kilit vuruldu ve mallarına el konuldu. CIA Ankara Şefi Paul Henze’in Kenan Evren’in başını çektiği cuntacıları kastederek “Bizim çocuklar başardı” dediği 12 Eylül askerî darbesi, siyasetin yanı sıra millete de vurduğu darbe ile hatırlanıyor.

Faturası çok ağır oldu

TBMM kapatıldı, anayasa rafa kaldırıldı, siyasi partilerin kapısına kilit vuruldu ve mallarına el konuldu. 650 bin kişinin gözaltına alındığı süreçte 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. 230 bin kişinin yargılandığı süreçte 517 kişiye idam cezası verildi. 300 kişi kuşkulu şekilde öldü, 171 kişinin de ‘işkenceden öldüğü’ belgelendi. Cezaevlerinde de toplam 299 kişi hayatını kaybetti. 30 bin kişinin “sakıncalı” olduğu için işten atıldığı süreçte 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı, 30 bin kişi de “siyasi mülteci” olarak yurtdışına gitti. 27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971 muhtıralarının ardından dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren öncülüğünde hükümete karşı gerçekleştirilen 12 Eylül 1980 darbesi ülkenin en karanlık yılları olarak tarihe geçti.

