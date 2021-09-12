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Gündem 12 Eylül lanetle anılıyor
Gündem

12 Eylül lanetle anılıyor

Bugün ‘bir sağdan bir de soldan’ diyerek memleketin evlatlarını darağacına gönderen Kenan Evren Cuntasının gerçekleştirdiği 12 Eylül darbesinin 41. yıldönümü.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 09:18:00 -
12 Eylül lanetle anılıyor

 Haber Merkezi 

Başını Kenan Evren’in çektiği cuntacılar, hakettiği cezaları almazken, mağdur binlerce insan ile helalleşilmedi. Millet darbecileri bir defa daha lânetliyor.

Evlatları astılar

Türk siyasi tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan 12 Eylül 1980 darbesinin üstünden tam 41 yıl geçti. ‘Evren Cuntası’nın yaptığı darbe bugün hâlâ nefret ve lanetle anılıyor. Evren’in “Adaletli olsun diye bir sağdan bir soldan astık” dediği darbe ile TBMM kapatıldı, anayasa ortadan kaldırıldı, siyasi partilerin kapısına kilit vuruldu ve mallarına el konuldu. CIA Ankara Şefi Paul Henze’in Kenan Evren’in başını çektiği cuntacıları kastederek “Bizim çocuklar başardı” dediği 12 Eylül askerî darbesi, siyasetin yanı sıra millete de vurduğu darbe ile hatırlanıyor.

Faturası çok ağır oldu

TBMM kapatıldı, anayasa rafa kaldırıldı, siyasi partilerin kapısına kilit vuruldu ve mallarına el konuldu. 650 bin kişinin gözaltına alındığı süreçte 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. 230 bin kişinin yargılandığı süreçte 517 kişiye idam cezası verildi. 300 kişi kuşkulu şekilde öldü, 171 kişinin de ‘işkenceden öldüğü’ belgelendi. Cezaevlerinde de toplam 299 kişi hayatını kaybetti. 30 bin kişinin “sakıncalı” olduğu için işten atıldığı süreçte 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı, 30 bin kişi de “siyasi mülteci” olarak yurtdışına gitti. 27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971 muhtıralarının ardından dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren öncülüğünde hükümete karşı gerçekleştirilen 12 Eylül 1980 darbesi ülkenin en karanlık yılları olarak tarihe geçti.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

deniz

DARBE MANTIĞI GERİ KALMIŞ ÜLKELERİN SORUNUDUR GELİŞMİŞ EKONOMİLERDE BU TİP OLAYLARI GÖREMEZSİNİZ ÇÜNKÜ ONLAR BU ARGÜMANI KULLANIR BAŞKA ÜLKELER ÜZERİNDE İŞTE ARTIK BU KAFALARDAN KURTULUP BÜYÜK İŞLERİN DEVLETİ OLMALIYIZ
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Mustafa kaya

DARBECİLERİN HEPSİ İSLAM VE MÜSLÜMAN DÜŞMANI.ÜLKE HEP GERİDE KALDI.BUNLAR DEVLETİN TÜMÖRÜ
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