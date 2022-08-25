12 Dev Adam resmen dağıldı!
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85 mağlup oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85 mağlup oldu.
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde ikinci tur I Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Baskebol Takımımız, deplasmanda Letonya’ya 111-85'lik skorla mağlup oldu.
A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin ile Cedi Osman 15'er sayı kaydederken, Ercan Osmani 12, Şehmus Hazer 12 ve Furkan Korkmaz da 10 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Letonya’da ise Kristaps Porzingis 22 sayıyla oynadı.
Millilerimiz ikinci tur I Grubu’ndaki ikinci maçında 28 Ağustos Pazar günü saat 20.00’de İstanbul'da Sırbistan ile karşılaşacak.
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