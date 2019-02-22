0553 313 94 23

12 Dev Adam rahat kazandı

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 11. maçında Türkiye, evinde Slovenya'yı 77-58 mağlup etmeyi başardı.

22 Şubat 2019 Cuma 21:38
12 Dev Adam rahat kazandı

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 11.hafta maçında Türkiye sahasında Slovenya’yı konuk etti.

Mücadelenin ilk çeyreği hariç oyunun tamamında millilerimizin üstünlüğü vardı. İlk 10 dakika sonunda 11-17 geriye düşen Türkiye, devresini 34-36 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında da farkı hep 20 sayı civarında götürerek parkeden 77-58 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Ay Yıldızlılar 8.kez kazandı, Slovenya 9.mağlubiyetini aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 21:38
  1. FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oturarak Voleybol Milli Takımı'ndan iki galibiyet
    1. Oturarak Voleybol Milli Takımı'ndan..
    2. "Bangsamoro Geçiş Otoritesi'nin..
    3. İsrail’in saldırılarına protesto: Amaç..
    4. "Gönül belediyeciliği ile yaşlı dostu..
    5. Venezuela askerlerinin açtığı ateş..
    6. Gaziantep'te kablo hırsızlarına..
    7. Basketbol: Toplu sonuç
    8. Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesi
    9. Erol Bulut: “Adalet diyorum gerisini..
    10. Cumhur İttifakı'nın Dikili adayının..
    11. Cezayir'de Buteflika karşıtı..
    12. Basketbolda maçın ardından
    13. Başkent’te trafikte terör estirdiler
    14. Çaykur Rizespor Malatya'ya gol yağdırdı
    15. Tavuklu pilavdan 32 kişi zehirlendi
    16. Trabzonspor mağlubiyet serisine son..
    17. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    18. Kilis’te trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı
    19. Balıkesirspor Baltok - Afjet Afyonspor..
    20. Moskova'da alarm verildi! Son 24..
    21. AK Parti'yi üzen haber! Eski vekil..
    22. Tekirdağ’da köyde korkutan yangın
    23. İzmir'de kazanan Trabzonspor
    24. Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor:..
    25. Sırbistan'da "Hazar'dan Tuna'ya Kültür..
    26. Suudi Prens Muhammed Bin Selman'dan..
    27. Escobar efsanesi 3.2 saniyede yıkıldı
    28. Frank Hoogerbeets kimdir? Dünyanın..
    29. Maduro'ya "baskı" için konser
    30. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan..
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'