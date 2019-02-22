12 Dev Adam rahat kazandı FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 11. maçında Türkiye, evinde Slovenya'yı 77-58 mağlup etmeyi başardı.

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 11.hafta maçında Türkiye sahasında Slovenya’yı konuk etti. Mücadelenin ilk çeyreği hariç oyunun tamamında millilerimizin üstünlüğü vardı. İlk 10 dakika sonunda 11-17 geriye düşen Türkiye, devresini 34-36 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında da farkı hep 20 sayı civarında götürerek parkeden 77-58 galip ayrıldı. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar 8.kez kazandı, Slovenya 9.mağlubiyetini aldı.

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