12 bin 500 metrekarelik alana ay-yıldız
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde hafta sonu ikincisi düzenlenecek “Müslüman Türk Dünyası Buluşma Şöleni” dolayısıyla 12 bin 500 metrekarelik alan üzerine ay-yıldız figürü inşa edilecek.05 Temmuz 2019 Cuma 11:47
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde hafta sonu ikincisi düzenlenecek “Müslüman Türk Dünyası Buluşma Şöleni” dolayısıyla 12 bin 500 metrekarelik alan üzerine ay-yıldız figürü inşa edilecek. Dünya Müslüman Türkleri Platformu Başkanı İsmail Yıldırım, ilçenin 6-7 Temmuz’da Müslüman Türk Dünyası Buluşma Şöleni’ne ev sahipliği yapacağını bildirdi. Yıldırım, dünyadaki Müslüman Türklerin aynı hilalin gölgesine sığabileceğini göstermek amacıyla şölen alanına büyük bir ay-yıldızlı figür yaptırdıklarını kaydetti.
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