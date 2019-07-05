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12 bin 500 metrekarelik alana ay-yıldız

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde hafta sonu ikincisi düzenlenecek “Müslüman Türk Dünyası Buluşma Şöleni” dolayısıyla 12 bin 500 metrekarelik alan üzerine ay-yıldız figürü inşa edilecek.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:47
12 bin 500 metrekarelik alana ay-yıldız

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde hafta sonu ikincisi düzenlenecek “Müslüman Türk Dünyası Buluşma Şöleni” dolayısıyla 12 bin 500 metrekarelik alan üzerine ay-yıldız figürü inşa edilecek. Dünya Müslüman Türkleri Platformu Başkanı İsmail Yıldırım, ilçenin 6-7 Temmuz’da Müslüman Türk Dünyası Buluşma Şöleni’ne ev sahipliği yapacağını bildirdi. Yıldırım, dünyadaki Müslüman Türklerin aynı hilalin gölgesine sığabileceğini göstermek amacıyla şölen alanına büyük bir ay-yıldızlı figür yaptırdıklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:47
  1. Hatay
  2. Yayladağı
  3. Müslüman Türk Dünyası Buluşma Şöleni
  4. Dünya Müslüman Türkleri Platformu Başkanı İsmail Yıldırım

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