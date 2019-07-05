12 bin 500 metrekarelik alana ay-yıldız Hatay’ın Yayladağı ilçesinde hafta sonu ikincisi düzenlenecek “Müslüman Türk Dünyası Buluşma Şöleni” dolayısıyla 12 bin 500 metrekarelik alan üzerine ay-yıldız figürü inşa edilecek.

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde hafta sonu ikincisi düzenlenecek “Müslüman Türk Dünyası Buluşma Şöleni” dolayısıyla 12 bin 500 metrekarelik alan üzerine ay-yıldız figürü inşa edilecek. Dünya Müslüman Türkleri Platformu Başkanı İsmail Yıldırım, ilçenin 6-7 Temmuz’da Müslüman Türk Dünyası Buluşma Şöleni’ne ev sahipliği yapacağını bildirdi. Yıldırım, dünyadaki Müslüman Türklerin aynı hilalin gölgesine sığabileceğini göstermek amacıyla şölen alanına büyük bir ay-yıldızlı figür yaptırdıklarını kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.